Война на Донбассе: боевики открыли огонь, ранены военные [ Редактировать ]
На Донбассе за прошедшие сутки боевики совершили пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаб в Facebook.
На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое, минометы 82-го калибра применил недалеко от Катериновки.
В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82-мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.
Напомним, боевики не соблюдают установленное перемирие.
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