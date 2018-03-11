На Донбассе за прошедшие сутки боевики совершили пять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаб в Facebook.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое, минометы 82-го калибра применил недалеко от Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82-мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.

Напомним, боевики не соблюдают установленное перемирие.