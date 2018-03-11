Смертельное ДТП: грузовик влетел в автомобиль (фото) [ Редактировать ]
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Луганск-Изварино 295 км, вблизи села Богуслав в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Огнем уничтожены легковой автомобиль и грузовой автомобиль", - говорится в сообщении ГСЧС.
В результате ДТП погибли 3 человека и 3 пострадавших, которые доставлены каретой скорой помощи в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются.
Напомним, пассажирский автобус снес электроопору на остановке.
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