В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта на улице Автозаводской, 68.

"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", - написано в сообщении.

Напомним, во Львове подожгли церковь УПЦ.