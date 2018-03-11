В Киеве подожгли храм УПЦ (фото) [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта на улице Автозаводской, 68.
"Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", - написано в сообщении.
Напомним, во Львове подожгли церковь УПЦ.
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