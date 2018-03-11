12 марта в Киеве будет приостановлено движение троллейбусов (список) [ Редактировать ]
В ночь на 12 марта, в Киеве будет останволено движение четырех тролейбусных маршрутов.
Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.
"Так, 12 марта с 01:00 до 04:30 троллейбусные маршруты №№ 30, 31, 37, 50 закрываются в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии в районе Московского моста.
Напомним, в Киеве ограничат движение по Южному мосту.
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