В ночь на 12 марта, в Киеве будет останволено движение четырех тролейбусных маршрутов.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.

"Так, 12 марта с 01:00 до 04:30 троллейбусные маршруты №№ 30, 31, 37, 50 закрываются в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии в районе Московского моста.

Напомним, в Киеве ограничат движение по Южному мосту.