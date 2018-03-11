Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - сказала она.

По словам Могерини, еще один важный шаг - "убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются".

Она добавила, что в ЕС "также ожидают реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу".

Напомним, Могерини рассказала о плане урегулирования ситуации в Украине.