Могерини призвала удвоить усилия по борьбе с коррупцией в Украине [ Редактировать ]
Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
"Мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - сказала она.
По словам Могерини, еще один важный шаг - "убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются".
Она добавила, что в ЕС "также ожидают реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу".
Напомним, Могерини рассказала о плане урегулирования ситуации в Украине.
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