Полиция заявила о законности сноса МАФов на Подоле [ Редактировать ]
Разгром в духе 90? Один из информационных порталов сегодня распространил информацию, что на столичном Подоле несколько десятков титушек разгромили МАФы.
По данным сайта, люди в масках приехали на Контрактовую площадь на машинах без номерных знаков и стали громить кофейные киоски и выносить товар. На место происшествия приехал наряд полиции, но, как передает портал - патрульные правонарушителям не препятствовали. На официальном сайте полиции признали: вызов действительно был, но позже выяснилось, что сносили торговые точки законно. И занималось этим коммунальное предприятие " Київблагоустрій ". А заявлений о краже и погромах в полицию не поступали". Мы пытались получить официальную информацию от коммунальщиков, но их телефоны молчат. И никаких сообщений на сайте - нет.
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