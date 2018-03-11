Разгром в духе 90? Один из информационных порталов сегодня распространил информацию, что на столичном Подоле несколько десятков титушек разгромили МАФы.

По данным сайта, люди в масках приехали на Контрактовую площадь на машинах без номерных знаков и стали громить кофейные киоски и выносить товар. На место происшествия приехал наряд полиции, но, как передает портал - патрульные правонарушителям не препятствовали. На официальном сайте полиции признали: вызов действительно был, но позже выяснилось, что сносили торговые точки законно. И занималось этим коммунальное предприятие " Київблагоустрій ". А заявлений о краже и погромах в полицию не поступали". Мы пытались получить официальную информацию от коммунальщиков, но их телефоны молчат. И никаких сообщений на сайте - нет.

