Масштабные учения противоракетной обороны проходят в эти дни в Израиле. В них принимают участие тысячи американских военных. Сценарий маневров включает в себя совместные действия по отражению ракетных атак. Подробнее - Сергей Ауслендер.

Учения называются "можжевеловая кобра", в них задействованы военные двух стран - США и Израиля. Они отрабатывают совместные действия по отражению массированной ракетной атаки по территории Израиля. Новейшие комплексы ПВО, американской и израильской разработки перехватывают ракеты противника.

В отличие от военных других стран, которые учатся воевать с условным противником, израильская армия всегда проходит науку отражения на реальном враге. На юге расположен сектор Газа - там Хамас с его дальнобойными ракетами, способными поразить любую точку на территории страны. На севере Ливан - там "хезболла", с ее неисчерпаемыми арсеналами - сто тысяч ракет по данным израильской разведки. И далеко отсюда Иран, с баллистическими ракетами. На сегодняшний день - это главная стратегическая угроза для еврейского государства.

Впервые на учениях показывают работу комплекса "праща Давида". Сверхточное и сверхдальнобойное оружие, способное поражать ракеты противника в стратосфере. Его батареи уже развернуты и поставлены на вооружение. Расчеты учатся перехватывать ракеты, которые противник запускает на большой высоте. Здесь используют опыт Первой войны в заливе, когда Ирак стрелял по территории Израиля ракетами \

"На этих учениях, мы моделируем самые разные сценарии, пытаясь воссоздать условия будущей войны. Наша задача защитить тыл, гражданское население и города от массированных ракетных обстрелов и обеспечить армии свободу действий", - говорит Цвика Хаймович, командующий ПВО Израиля.

1700 американских солдат и офицеров участвуют в учениях. Для них это возможность освоить новейшие системы и технологии, которые Израиль использует для своей защиты. ПВО страны многослойная, состоит из пяти уровней и способна перехватывать любые ракеты - от примитивных, типа "град", до крылатых ракет со сложной траекторией.

"Это отличный способ обменяться опытом и получить новые знания. Мы тренируемся защищать не только свою страну, но и другие страны-союзники и Израиль для этих целей подходит, как никто другой. У здешних военных прекрасный опыт в отражении ракетных ударов", - рассказывает Джессика Слейд, офицер войск ПВО США.

Из-за очень маленькой территории в случае большого конфликта в Израиле не остается безопасных мест, вся страна простреливается. Поэтому концепция израильской ПВО отличается от других. Противовоздушная оборона строится, как купол, который должен защитить от налетов и атак все государство. Израильский опыт американцы хотят использовать для защиты своих баз за границей.