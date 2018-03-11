На Закарпатье пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку [ Редактировать ]
10 марта в Мукачево произошел жуткое преступление.
Об этом пишет местное издание mukachevo.net.
В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.
В тот же день полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 5 мукачевцев, у 4 из них ранее была судимость.
Напомним, в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку.
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