10 марта в Мукачево произошел жуткое преступление.

Об этом пишет местное издание mukachevo.net.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.

В тот же день полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 5 мукачевцев, у 4 из них ранее была судимость.

Напомним, в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку.