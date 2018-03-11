Собака "угнала" автомобиль хозяина и устроила ДТП [ Редактировать ]
В США собака породы чихуахуа устроила в ДТП, управляя автомобилем хозяина.
Инцидент произошел в городе Спокан. Мужчина оставил питомца запертым в автомобиле и отправился в магазин на заправке, передает newsyou.info.
А собачке, рост которой в холке не превышает 20 см, удалось завести автомобиль Toyota весьма внушительных размеров и проехать за рулем несколько метров. Сам хозяин песика сначала подумал, что его автомобиль угоняют.
Уехать далеко собаке не удалось. Через несколько метров автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате инцидента люди и животные не пострадали, однако Мартинесу теперь придется выплатить владелице другого автомобиля компенсацию.
Напомним, в Винницкой области женщина угнала авто у таксиста.
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