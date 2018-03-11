Как скачать музыку на iPhone: 5 бесплатных способов [ Редактировать ]
Для владельцев яблочных гаджетов скачивание музыки на свой девайс - цело испытание. Многие покупают себе подписки на Apple music, но на Лайфхакере нам подсказали как минимум 5 способов, как бесплатно скачать музыку прямо на смартфон.
1. С помощью iTunes
- Входные форматы: MP3, AAC, WAV, AIFF, Apple Lossless. Файлы автоматически преобразуются в AAC.
Пожалуй, самый очевидный способ загрузить свою музыку с компьютера на iPhone - через программу iTunes. Все добавленные таким образом аудиофайлы можно слушать в стандартном iOS-приложении "Музыка" без интернета.
Подключите смартфон к компьютеру по USB-кабелю и запустите iTunes. Если потребуется, введите Apple ID и пароль.
Перетяните музыкальные файлы в окно программы. Нажмите на значок iPhone над боковой панелью iTunes, а затем выберите "Музыка" на самой панели.
Отметьте в правой части окна музыку, которую хотите загрузить в iPhone, и нажмите "Готово" в самом низу.
Произойдет синхронизация данных, по завершении которой можно отсоединять смартфон и приступать к прослушиванию.
2. С помощью "Google Play Музыки"
- Входные форматы: MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, ALAC. Некоторые типы файлов автоматически преобразуются в MP3.
Каждый пользователь сервиса "Play Музыка" может загрузить до 50 000 своих аудиофайлов в облако Google и потом слушать их в одноимённом мобильном приложении. Бесплатно и без рекламы.
Чтобы скопировать песни в облако, установите на компьютер специальный загрузчики следуйте его подсказкам. Затем скачайте программу "Google Play Музыка" на iPhone и войдите в нее с помощью того же аккаунта Google, который вы подключили к загрузчику.
Все загруженные вами композиции появятся в фонотеке приложения. Изначально они будут доступны только для стриминга. Но программа позволяет скачивать музыку в память устройства и слушать офлайн: достаточно выделить нужный альбом и выбрать команду загрузки.
3. С помощью eMusic
- Поддерживаемые форматы: MP3.
Этот сервис работает почти так же, как "Play Музыка", только загрузка файлов реализована иначе. Вам не нужно устанавливать на компьютер дополнительное ПО, достаточно авторизоваться на сайте проекта, выбрать Upload Music в меню и добавить свои треки в безлимитное облако eMusic прямо через браузер.
Загруженную таким образом музыку можно стримить и слушать офлайн в iOS-приложении eMusic. Оно тоже бесплатное и не показывает рекламу.
4. С помощью Evermusic
- Поддерживаемые форматы: MP3, AAC, M4A, WAV, AIFF, M4R.
Плеер Evermusic умеет стримить и загружать музыку из разных облачных хранилищ: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, Box и других. Вам нужно лишь скопировать свою аудиотеку с компьютера на один из этих дисков, установить Evermusic на iPhone и подключить выбранный диск в меню плеера. Внутри программы можно будет указать аудиофайлы, которые вы желаете добавить в память устройства.
Приложение доступно бесплатно, но отображает рекламу. Хотя, по сравнению с аналогичными программами, объявлений в Evermusic гораздо меньше. Вы также можете приобрести платную версию Evermusic, которая не содержит рекламы, позволяет подключать больше трех облачных дисков и загружать целые папки с аудиофайлами.
5. С помощью Documents
- Поддерживаемые форматы: MP3, FLAC, AIFF, WAV, AMR, M4A и другие.
Как и предыдущая, эта программа умеет загружать файлы из облачных сервисов. Documents поддерживает Google Drive, Dropbox, OneDrive.
Но, помимо музыки, она предназначена для работы с видео и другими типами документов, и плеер - не основная ее функция. Поэтому в нем нет сортировки, например, по артистам и альбомам, как в других музыкальных приложениях. Зато Documents доступна бесплатно и не показывает рекламу.
Чтобы загрузить аудиофайлы в Documents, сначала скопируйте их с компьютера на любой поддерживаемый облачный диск и подключите его внутри программы. Получив доступ к содержимому диска, выберите нужные треки или музыкальные папки и загрузите их в память устройства.
Ранее мы писали о том, как читать книги на iPhone.
по теме
Как записать телефонный разговор на iPhone
У каждого владельца яблочного гаджета хоть раз была ситуация, когда очень нужно записать на диктофон важный разговор. К сожалению, у iPhone нет такой встроенной функции. Но, даже если вы отчаялись, и записываете нужные разговоры через динамик стационарного телефона, - есть несколько приложений, которые определенно будут удобнее в использовании
Евровидение-2018: Норвегию представит екс-победитель конкурса
Норвегию на "Евровидении-2018" в Португалии снова представит Александр Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году.
Илон Маск выпустил клип про Falcon Heavy
Где теперь нельзя сходить в магазин в воскресенье? Кто похвастался новым сверхскоростным поездом? И почему Кэти Пэрри может отказаться от покупки земли в Лос-Анджелесе? Об этом и не только в нашем международном обзоре.
Американцы жалуются на полтергейста в популярном гаджете
Американцы жалуются на полтергейст, Илон Маск представил подземку будущего, а в Париже на тату-фестиваль собралось более 400 художников "по телу". Об этом и не только - сморите в нашем обзоре.
Как читать книги на iPhone
Чтобы полезно провести время в общественном транспорте, в очереди в поликлинике или во время длительных переездов, мы собрали несколько отличных приложений для чтения книг.