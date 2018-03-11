Для владельцев яблочных гаджетов скачивание музыки на свой девайс - цело испытание. Многие покупают себе подписки на Apple music, но на Лайфхакере нам подсказали как минимум 5 способов, как бесплатно скачать музыку прямо на смартфон.

1. С помощью iTunes

Входные форматы: MP3, AAC, WAV, AIFF, Apple Lossless. Файлы автоматически преобразуются в AAC.

Пожалуй, самый очевидный способ загрузить свою музыку с компьютера на iPhone - через программу iTunes. Все добавленные таким образом аудиофайлы можно слушать в стандартном iOS-приложении "Музыка" без интернета.

Подключите смартфон к компьютеру по USB-кабелю и запустите iTunes. Если потребуется, введите Apple ID и пароль.

Перетяните музыкальные файлы в окно программы. Нажмите на значок iPhone над боковой панелью iTunes, а затем выберите "Музыка" на самой панели.

Отметьте в правой части окна музыку, которую хотите загрузить в iPhone, и нажмите "Готово" в самом низу.

Произойдет синхронизация данных, по завершении которой можно отсоединять смартфон и приступать к прослушиванию.

2. С помощью "Google Play Музыки"

Входные форматы: MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, ALAC. Некоторые типы файлов автоматически преобразуются в MP3.

Каждый пользователь сервиса "Play Музыка" может загрузить до 50 000 своих аудиофайлов в облако Google и потом слушать их в одноимённом мобильном приложении. Бесплатно и без рекламы.

Чтобы скопировать песни в облако, установите на компьютер специальный загрузчики следуйте его подсказкам. Затем скачайте программу "Google Play Музыка" на iPhone и войдите в нее с помощью того же аккаунта Google, который вы подключили к загрузчику.

Все загруженные вами композиции появятся в фонотеке приложения. Изначально они будут доступны только для стриминга. Но программа позволяет скачивать музыку в память устройства и слушать офлайн: достаточно выделить нужный альбом и выбрать команду загрузки.

3. С помощью eMusic

Поддерживаемые форматы: MP3.

Этот сервис работает почти так же, как "Play Музыка", только загрузка файлов реализована иначе. Вам не нужно устанавливать на компьютер дополнительное ПО, достаточно авторизоваться на сайте проекта, выбрать Upload Music в меню и добавить свои треки в безлимитное облако eMusic прямо через браузер.

Загруженную таким образом музыку можно стримить и слушать офлайн в iOS-приложении eMusic. Оно тоже бесплатное и не показывает рекламу.

4. С помощью Evermusic

Поддерживаемые форматы: MP3, AAC, M4A, WAV, AIFF, M4R.

Плеер Evermusic умеет стримить и загружать музыку из разных облачных хранилищ: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, Box и других. Вам нужно лишь скопировать свою аудиотеку с компьютера на один из этих дисков, установить Evermusic на iPhone и подключить выбранный диск в меню плеера. Внутри программы можно будет указать аудиофайлы, которые вы желаете добавить в память устройства.

Приложение доступно бесплатно, но отображает рекламу. Хотя, по сравнению с аналогичными программами, объявлений в Evermusic гораздо меньше. Вы также можете приобрести платную версию Evermusic, которая не содержит рекламы, позволяет подключать больше трех облачных дисков и загружать целые папки с аудиофайлами.

5. С помощью Documents

Поддерживаемые форматы: MP3, FLAC, AIFF, WAV, AMR, M4A и другие.

Как и предыдущая, эта программа умеет загружать файлы из облачных сервисов. Documents поддерживает Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Но, помимо музыки, она предназначена для работы с видео и другими типами документов, и плеер - не основная ее функция. Поэтому в нем нет сортировки, например, по артистам и альбомам, как в других музыкальных приложениях. Зато Documents доступна бесплатно и не показывает рекламу.

Чтобы загрузить аудиофайлы в Documents, сначала скопируйте их с компьютера на любой поддерживаемый облачный диск и подключите его внутри программы. Получив доступ к содержимому диска, выберите нужные треки или музыкальные папки и загрузите их в память устройства.

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