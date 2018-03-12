Оперативные данные электронных торгов говорят о падении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $65,61 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $62,14 за баррель.

Ранее мы сообщали о том, что будет с ценами на электроэнергию в Украине.