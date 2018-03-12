Мировые цены на нефть снова упали [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о падении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $65,61 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $62,14 за баррель.
Ранее мы сообщали о том, что будет с ценами на электроэнергию в Украине.
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