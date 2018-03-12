Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после резкого снижения снова вернулся к росту. За сутки курс криптовалюты вырос на 9%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $6 564,72

Капитализация криптовалюты - $161 909 859 462

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.