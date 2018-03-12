Биткоин: курс криптовалюты вернулся к росту [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после резкого снижения снова вернулся к росту. За сутки курс криптовалюты вырос на 9%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $6 564,72
Капитализация криптовалюты - $161 909 859 462
Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.
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