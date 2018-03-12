Авиакатастрофа в Иране: названа предварительная причина крушения [ Редактировать ]
11 марта в Иране частный турецкий самолет потерпел крушения. В результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает ISNA.
Издание сообщает, что предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.
Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
Напомним, что в Индии разбился вертолет спасателей.
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