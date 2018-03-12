Как богатые украинцы отдыхали на элитном курорте?

Семеро украинцев попали в список самых богатых людей мира по версии американского издания Forbes. Среди них и владелец крупнейшего агрохолдинга страны миллиардер Юрий Косюк. Именно его предприятия в прошлом году получили треть всех дотаций из бюджета.