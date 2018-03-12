Курс доллар в Украине снова упал [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 12 марта укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2609,3953 гривны (-25,5004);
– 100 евро – 3240,0861 гривны (-30,0830);
Напомним, курс биткоина вернулся к росту.
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