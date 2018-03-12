У Франції пройшов жіночий байкерський парад [ Редактировать ]
Восьме березня всі давно відсвяткували, а француженки ніяк не вгамуються. Напередодні влаштували байкерський парад. У чорних шкіряних костюмах - жінки проїхали центральними вулицями Парижа, Ліона, Марселя і Бордо.
Байкерські жіночі паради проводять сьомий рік поспіль. Цього разу вирішили зробити це в рамках святкування Всесвітнього дня жінок. Але, щоби бути у центрі уваги - вирішили організувати парад саме у неділю
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