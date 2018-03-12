Тільки жінки, і тільки драйв. Вихідними у Черкасах для представниць прекрасної статі влаштували екстремальні автозмагання. Які випробування довелося долати - про це далі.

Цей день вони вирішили провести утрьох - Дмитро, його кохана Юлія та їхня машина. У Дмитра у цьому тріо - другорядна роль. Дружина - перша учасниця змагань "Жіночі старти". Поки чоловік начищає і готує автомобіль - вона налаштовується на заїзд. Дмитро каже: вірить у перемогу Юлі, хоч вона зовсім недавно кермує.

"Мы так с ней вообщем и познакомились. Как-то связано у нас немного с машинами все было… Было холодно, мы все время на машине ездили. Я ей помогал войти в мир автомобилей", - розповідає Дмитро Замосенчук, чоловік учасниці змагань "Жіночі старти".

Перед стартом, подружжя ретельно вивчає маршрут, адже Юлія в машині буде сама, а для новачка такі завдання - не з легких.

"Когда стала на столб… ну тебе будет удобно заехать сюда в гараж".

На час змагань, організатори перекрили цілий квартал у центрі Черкас. Помірятися силами зважилися більше 20 автомобілісток. Учасницям спершу потрібно зробити маневр і заїхати в уявний гараж, потім - проїхати серпантином з фішок, відстріляти з пейнтбольної зброї по старому Запорожцеві, знову подолати серпантин і запаркуватися на майданчику. Свій дебютний заїзд Юлія завершила неідеально - збила дві фішки.

"Машина не одна из самых маленьких. У меня немного опыта, плюс мы изначально планировали ездить на другой машине, которая меньше и ниже - это абсолютно другой обзор и другие возможности", - розповідає "Юлія Світлична, учасниця Змагань "Жіночі Старти".

Утім, трасу не підкорили навіть професійні спортсмени. Неодноразова учасниця автомобільних ралі Олена Пальчик - теж зносить кілька сигнальних фішок.

Досить швидкий старт, але, нажаль, нажаль збила Альона фишку... Це означаэ, що в неї штраф 5 секунд.

Попри це, організатор "Жіночих стартів" закликає учасниць не втрачати оптимізму.

"Это не спорт - это фан, это развлечение, это праздник для всех девочек, для всех женщин города Черкасс", - говорить Андрій Яременко, організатор змагань "Жіночі старти".

Три переможниці змагань - отримали "чемпіонські кубки". А усі - без винятку - яскраві враження і позитивні емоції.