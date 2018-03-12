На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП [ Редактировать ]
Чотири людини загинули, троє - травмовані внаслідок великої автомобільної аварії на Дніпропетровщині. На трасі під Павлоградом зіткнулися вантажівка і легковик. Обидві машини загорілися.
Легковик згорів ущент. У вантажівки вогнем пошкоджена кабіна. Водій і троє пасажирів легкового авто, серед них і дитина, загинули на місці. Водія вантажівки доправили до лікарні Павлограда зі струсом мозку та забоєм грудної клітки. Крім нього, в кабіні перебували двоє пасажирів. Обидва від госпіталізації відмовилися. Що стало причиною зіткнення - встановлює поліція.
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