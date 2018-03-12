В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП

Четыре человека погибли, трое получили ранения в результате крупной автомобильной аварии в Днепропетровской области. Сегодня около семи утра, на трассе под Павлоградом столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате столкновения обе машины загорелись.