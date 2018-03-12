Петр Порошенко поблагодарил женщин-военнослужащих за защиту Украины

Президент почтил память тех, кто не вернулся из зоны АТО. Одной из них была санитарный инструктор - Сабина Галицкая. Накануне она попала под обстрел и трагически погибла.