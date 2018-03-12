Порошенко зустрінеться з представником Євросоюзу [ Редактировать ]
Петро Порошенко зустрінеться сьогодні з представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні. Вона напередодні прибула до України. Сторони планують обговорити безпекову ситуацію на Донбасі, перспективи запровадження миротворчої місії ООН та підтримку ЄС у виконанні Мінських угод, - повідомляє сайт Президента.
Крім того, Порошенко і Могеріні мають скоординувати спільну позицію щодо невизнання незаконних російських виборів в окупованому Криму та подальші санкції щодо Кремля. Також, Федеріка Могеріні зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
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