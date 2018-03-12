У Франції жінки провели байкерський парад (відео) [ Редактировать ]
Восьме березня позаду, а француженки ніяк не вгамуються. Напередодні влаштували - байкерський парад. У чорних шкіряних костюмах, жінки проїхали центральними вулицями Парижа, Ліона, Марселя і Бордо.
Байкерські жіночі паради проводять сьомий рік поспіль. Цього разу приурочили його до Всесвітнього дня жінок. Але, щоб бути в центрі уваги - перенесли парад на неділю.
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