Восьме березня позаду, а француженки ніяк не вгамуються. Напередодні влаштували - байкерський парад. У чорних шкіряних костюмах, жінки проїхали центральними вулицями Парижа, Ліона, Марселя і Бордо.

Байкерські жіночі паради проводять сьомий рік поспіль. Цього разу приурочили його до Всесвітнього дня жінок. Але, щоб бути в центрі уваги - перенесли парад на неділю.