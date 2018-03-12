"Северный поток-2": Порошенко назвал угрозу для Евросоюза [ Редактировать ]
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Последствиями разразившегося недавно газового кризиса стала окончательная потеря российским "Газпромом" имиджа надежного партнера и четкая направленность руководства России использовать газоснабжение Европы как средство геополитической борьбы, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.
"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал Порошенко на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в ходе переговоров стороны не могли обойти вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС в связи с последними действиями "Газпрома".
"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского Союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерение использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, Могерини сделала важное заявление по газовому конфликту Украины и России.
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