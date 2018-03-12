Каждый из нас абсолютно по-разному ведет себя, пропадая в романтическую ситуацию. Кто-то в таких случаях чувствует себя, как рыба в воде, а кто-то изо всех сил пытается не ударить лицом в грязь. Joinfo.ua пишет о том, что ощущают в таких ситуациях различные знаки зодиака.

Овен

Любая романтическая ситуация для Овна - как выстрел из стартового пистолета, то есть сигнал к действию. Начинается забег, приз в котором - любовь. И надо выложиться по полной, что он и делает. Все ярко, стремительно, решительно и интересно.

Телец

Несмотря на свои упрямство и некоторую твердолобость, Тельцы прекрасно разбираются в романтике. Причем не только в том, как ею наслаждаться, но и в том, как продлить ее максимально долго.

Близнецы

У Близнецов очень своеобразное представление о романтике. Проще говоря, если вы вдруг осознаете себя героем классической американской романтической комедии - где-то рядом с вами есть влюбленные Близнецы. Да, это будет реально забавно.

Рак

Романтика у Раков проявляется не качественно, а количественно. Еще больше заботы, еще больше внимания, еще больше теплоты. Многим этого оказывается вполне достаточно.

Лев

Романтика от Льва - это ураган страстей, буря эмоций, фейерверк щедрости и прочих проявлений сильных черт характера Льва. И тут даже не важно, что вокруг люди ходят - зрители Льву нисколько не мешают.

Дева

Девы не очень хорошо умеют в проявления чувств, поэтому романтика у них заключается в ускорении и увеличении потока обмена информацией. Они начинают говорить. Много, красиво, интересно, на разные темы. Но… Но к классической романтике это имеет очень опосредованное отношение.

Весы

Весы прекрасно разбираются во всех проявлениях романтики, и все бы было идеально, если бы они относились к этому чуточку серьезнее, а не как к игре. Тем не менее, многим это нравится, да и сами Весы считают, что такое поведение очень даже допустимо.

Скорпион

Скорпион знает, что такое романтика. И как она влияет на других. И мастерски использует это в своих, иногда очень коварных, целях. Вот только на его самого это вообще никак не влияет - слишком уж они рациональны проницательны. Так что не пытайтесь впечатлять их подобными методами.

Стрелец

Для Стрельцов, романтика - неизменная часть жизни. Вот только им больше свойственна романтика приключений и преодоления трудностей, а не то, что связанно с любовью. Которую Стрельцы воспринимают как нечто приятное, но вовсе необязательное.

Козерог

Козероги используют крайне простую тактику - деньги. Много денег. Подарки, подарки и еще раз подарки. Хоть что-то в цель попадет в любом случае. Увы, отсутствие понимания сути вещей приходится компенсировать банальным перебором и уже заработанным личным опытом.

Водолей

Водолей не против принимать ухаживания, но сам до них не снизойдет никогда. Нет, они прекрасно знают, зачем нужна романтика другим, но им самим это вовсе не обязательно. Куда важнее общие интересы и хорошее взаимопонимание.

Рыбы

Романтика у Рыб может принимать странные формы - они стараются накормить понравившегося им человека. Любыми способами - это может быть и завтрак в постель, и поход в ресторан, и много чего еще. В отношениях с Рыбами реально просто набрать вес.

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