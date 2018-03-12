В Киеве отец изнасиловал 10-летнюю дочь-аутиста [ Редактировать ]
Апелляционный суд Киева осудил 40-летнего мужчину за изнасилование своей родной дочери-аутиста, которой на момент преступления было 10 лет. Об этом сообщает "Криминальная Украина".
"По данным следствия, в момент совершения преступления осужденный пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Изнасилование произошло в апреле прошлого года. В сентябре 2017 года Святошинский районный суд Киева приговорил подозреваемого к 14 годам лишения свободы, Осужденный был не согласен с решением судьи и подал апеляционную жалобу. Суд высшей инстанции, выслушав все стороны, оставил в силе прежний приговор.
Напомним, что на Закарпатье пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.
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