Апелляционный суд Киева осудил 40-летнего мужчину за изнасилование своей родной дочери-аутиста, которой на момент преступления было 10 лет. Об этом сообщает "Криминальная Украина".

"По данным следствия, в момент совершения преступления осужденный пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Изнасилование произошло в апреле прошлого года. В сентябре 2017 года Святошинский районный суд Киева приговорил подозреваемого к 14 годам лишения свободы, Осужденный был не согласен с решением судьи и подал апеляционную жалобу. Суд высшей инстанции, выслушав все стороны, оставил в силе прежний приговор.

Напомним, что на Закарпатье пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.