Исследователи из Мичиганского университета определили, что даже небольшое количество света, заметное во время сна, может привести к депрессии. Об этом пишет Vladtime.

Причиной этому является нарушение суточных циклов дня и ночи. Свет в 1 люкс сопоставим с яркостью свечи, а к депрессии может привести свет всего в 5 люксов. Специалисты настоятельно рекомендуют не включать торшеры и прочие лампы на ночь.

В последнее время многие люди засыпают со смартфонами и другими новомодными гаджетами в кровати. Ученые рекомендуют избавиться от этой привычки, поскольку мобильные устройства излучают свет и происходит нарушение суточных ритмов.

В эксперименте участвовали 900 пожилых людей. Исследователи фиксировали информацию об образе жизни респондентов, интересовались их весом, вредными привычками, уровнем дохода, хроническими заболеваниями. Особое внимание специалисты обращали на наличие сахарного диабета, повышенного артериального давления, уровень физической активности пенсионеров.

Ученые встретились с испытуемыми через два года после проведения эксперимента и провели повторное исследование.

В итоге оказалось, что даже при наличии всего 5 люксов света во время сна люди становились подверженными депрессии на 65% больше, чем те, кто спал в полной темноте. Причинами этому называют уменьшение секреции мелатонина - гормона эндокринной железы, отвечающего за суточные ритмы и нарушение цикла сна-бодрствования. При наличии данных факторов, человек впадает в депрессию и видит мир в серых тонах.

Сейчас упаднические настроения являются серьезной проблемой общества. Несмотря на технологическое развитие и улучшение условий жизни большинства граждан, люди чаще страдают от депрессии, чем в прошлом. Причин этому много, психологи подразделяют их на различные группы и дают рекомендации в каждом отдельном случае.

В качестве профилактики от депрессии исследователи советуют перед отходом ко сну убедиться в том, что возле кровати отсутствует источник света. Необходимо убрать все смартфоны и прочие мобильные устройства. Наиболее эффективным способом избавления от депрессии в будущем является полная темнота в спальне.

Напомним, ранее ученые заявили, что дневной сон опасен для здоровья.