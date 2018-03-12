Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу Украины" убытка от транзита российского газа будет стоить "Газпрому" 500 тысяч долларов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник, 12 марта.

"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 млрд долларов - это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2" имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу "Нафтогаз"а… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", - рассказал президент.

Он также уверен, что российская компания заплатит все положенные деньги.

"И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - сказал Порошенко

Напомним, Порошенко назвал угрозу для Евросоюза со стороны "Северного потока-2".