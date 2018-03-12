Порошенко назвал цену дня просрочки для "Газпрома" [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу Украины" убытка от транзита российского газа будет стоить "Газпрому" 500 тысяч долларов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник, 12 марта.
"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 млрд долларов - это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2" имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу "Нафтогаз"а… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", - рассказал президент.
Он также уверен, что российская компания заплатит все положенные деньги.
"И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - сказал Порошенко
Напомним, Порошенко назвал угрозу для Евросоюза со стороны "Северного потока-2".
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