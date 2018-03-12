В Польше уволили 17 заместителей министров [ Редактировать ]
В Польше уволили 17 заместителей министров - это осуществление предыдущих заявлений главы правительства Польши, который неделю назад объявил о сокращении числа заместителей министров.
Этот шаг должен улучшить работу правительства и сделать его "менее политическим", считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он выступил со своим заявлением вскоре после того, как оппозиция подняла вопрос об уровне расходов в польском Министерстве обороны и премиях для членов предыдущей правительственной команды.
Оппозиционные депутаты утверждают, что увольнения не слишком меняют ситуацию, поскольку большинство бывших вице-министров продолжат выполнять свои задачи, но уже на более низких по рангу должностях.
Как сообщалось, в Польше с 11 марта начал действовать закон о запрете розничной торговли по воскресеньям.
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