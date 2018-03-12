Ученые уверены, что новый проект SpaceX может стать началом новых проблем в космосе. Ведь он сможет захламить мусором пространство. Об этом пишет Facenews.

Инициатор проекта SpaceX успешный бизнесмен Илон Маск. Целью своей программы он считает появление на всей планете безлимитного высокоскоростного интернета. Это очень неплохо с одной стороны, но есть вторая, не слишком удачная перспектива. Ученые считают, что запущенные 12 тысяч спутников в космическое пространство для обеспечения реализации проекта SpaceX смогут в будущем захламить среду ненужными отходами.

Мусор сможет уменьшить продуктивность безопасных орбитальных станций. По словам ученых, спутники, которые будут пребывать в космосе, сами постепенно станут мусорными отходами. Но вопреки теориям ученых, современные пользователи сети стали на сторону Илона Маска, твердя о том, что нужно внедрять новые технологии и расширять функции беспроводного интернета.

Если последствия настанут, потом проблему можно будет решить как-то более оптимально, а сейчас нужно заботиться о том, что более глобально.

Напомним, что в SpaceX перенесли запуск спутника.