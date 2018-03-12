У Лондоні скликали засідання Ради Нацбезпеки - через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Міністри вирішують, як діятимуть у разі, якщо доведуть причетність Москви. Як просувається розслідування - розповість наш британський спецкор Світлана Чернецька.

Фахівці хімзахисту, криміналісти, детективи. Контр-терористична поліція, агенти спецслужб та військові. У цьому невеличкому англійському містечку триває масштабна спецоперація у справі отруєння колишнього полковника ГРУ та його дочки.

"Це дуже серйозне розслідування. Уже визначили понад 200 потенційних свідків і зібрали більш ніж 240 речових доказів. Я хочу підкреслити, що розслідування проходить у швидкому темпі та на професійному рівні", - зазначає Амбер Радд, міністр внутрішніх справ Великої Британії.

Сліди нервово-паралітичної речовини, якою отруїли росіян, - знайшли в ресторані та пабі. Туди заходили перед інцидентом батько та дочка. В день отруєння та наступного дня близько півтисячі людей відвідали ці заклади після Скрипалів. Усіх їх закликали випрати одяг і протерти всі особисті речі, які були при собі. Стіл із ресторану, де знайшли сліди отрути - знищили.

"Я переконана, що сліди отрути в ресторані та пабі не зашкодили людям, які відвідували ці заклади. Але щоб перестрахуватися - помийте все, у чому ви були того дня. Особисті речі, до прикладу, телефони, сумки треба протерти вологими серветками. А потім запакувати використані серветки в поліетиленовий пакет і викинути в сміття", - закликає Саллі Девіс, державний радник з питань охорони здоров'я Англії.

66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька Юлія й досі в реанімації - в критичному, проте стабільному стані. У лікарні - і поліцейський, який отруївся, надаючи допомогу постраждалим. Його стан теж серйозний. Утім він, на відміну від Скрипалів, опритомнів. Сергій Скрипаль - потрапив до Великої Британії в результаті обміну шпигунами між Росією та США. У Москві його засудили за держзраду і роботу на британську розвідку. Замах на його життя порівнюють із убивством колишнього агента ФСБ Олександра Литвиненка у 2006-му. Його отруїли радіоактивним полонієм.

"У своєму листі до мене, прем'єр Тереза Мей пообіцяла, що її уряд зробить усе можливе, щоб захистити Велику Британію та її жителів, аби такий злочин більше ніколи не повторився. Але, на жаль, це сталося знову. Отож смерть мого чоловіка нічого не навчила", - занепокоєна Марина Литвиненко, вдова Олександра Литвиненка.

У справі Литвиненка суд дійшов до висновку, що за вбивством "можливо" стоїть російський президент особисто. Головна версія замаху на Скрипаля - замовлення з Москви. Втім, Кремль відкидає усі звинувачення в причетності до інциденту.

Прем'єр Тереза Мей сьогодні скликала засідання Ради безпеки. На ньому ключові міністри обговорили хід розслідування та можливу відповідь уряду, якщо підтвердиться російський слід. Про результати засідання прем'єр відзвітується перед парламентом буквально за півгодини.