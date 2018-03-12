Во вторник, 13 марта, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Северному мосту через речку Десенка. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Перекрытие моста будет осуществлено в связи с ремонтными работами.

Отмечается, что ограничения будут действовать: с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина; а с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".

Напомним, что в Китае открыли самый высокий мост из стекла.