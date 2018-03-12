Родственники российского актера Олега Табакова перед его смертью приглашали в больницу священника. Данную информацию также подтвердили врачи больницы, в которой находился артист. Об этом сообщают российские СМИ.

Табаков при этом находился в бессознательном состоянии и исповедоваться не мог.

В православной традиции при обряде соборования человека, находящегося в бессознательном состоянии, врачуются грехи, о которых человек не может вспомнить. Это таинство проводится во исцеление души и тела.

Если же человек находится в ясном уме, но не регулярно каялся и причащался, над ним читают молитву о даровании просветления ума, покаяния, восстания со одра болезни.

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