Представления на нардепа Евгения Бакулина - должны рассматривать в сессионном зале парламента. Так решил регламентный комитет Верховной Рады, удовлетворив ходатайство ГПУ. Генпрокуратура просит дать разрешение на привлечение нардепа к ответственности, его задержание и арест.

"Пан Бакулін знаходиться на лікуванні - ми цю позицію показали відповідні медичні документи. Ми не проти того, щоб він відповідав, як будь яка людина, але ми категорично проти вибіркового, коли ви знаєте що сталося, коли не з нашої фракції вносять кандидатури на арешт і зал не підтримує. А як тільки з'являється кандидатура від нашої фракції без прив'язки до прізвища, то весь зал голосує. Це вибіркове відношення, ми категорично проти цього", - заявил Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционный блок".

Продолжением репрессий против оппозиции назвали решение Регламентного комитета парламента в "Оппоблоке".

Там считают, что дело против Бакулина не имеет оснований. И таким образом власть пытается отвлечь украинцев от неудачных реформ, проблем в экономике и коррупции, - говорится в заявлении партии. В "Оппоблоке" уверены, что дело против Бакулина развалится так же, как и многие другие.