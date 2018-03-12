Расследовать деятельность нардепа Рабиновича, призывает лидер Социалистической партии Украины - Каплин. По его словам, нардеп, прикрываясь неприкосновенностью, участвует в коррупционных схемах. Именно это, как уверяет Каплин, объясняет несоответствие уровня жизни Рабиновича и его задекларированных доходов. К тому же парламентария обвиняют в двойном гражданстве. Подробности в материале.

Активно обсуждать двойное гражданство Вадима Рабиновича нардепы начали еще в конце прошлого года. Информацию об израильском паспорте парламентария обнародовал журналист.

Василий Крутчак опубликовал справку, в которой написано, что в 1994 году Рабинович был репатриирован в Израиль вместе со своей семьей: первой женой и 2 детьми. При оформлении документов нардеп взял себе имя Давид. В справке указан также идентификационный номер, который присваивают гражданам Израиля.

Парламентарии потребовали от НАБУ разобраться в этой ситуации, а Рабиновича сложить депутатский мандат.

Сам Вадим-Давид наличие двойного гражданства отрицает. Но в прошлом месяце журналисты поймали нардепа на очередной лжи. Парламентарий арендовал чартерный самолет сербской компании Air Pink для полета в Женеву на выходные. Стоимость такого перелета - около 19 тысяч евро, то есть 650 тысяч гривен.

Возвращался в Киев Рабинович на более дорогом чартере румынской компании "Тойо Эвиайшн" - уже за 24 тысячи евро. То ли загулял, то ли забыл, но билет в Украину - оформил по Израильскому паспорту.

Комментировать эту информацию нардеп отказывается, собственно как и объяснить наличие средств на роскошные перелеты.

"В нашому політикумі є народні депутат, лідери партій, які орендують цілі літаки, підкреслюю, цілі літаки аби переміщатися з Києва в будь яку європейську столицю і платять за один квиток, за один переліт півтора мільйони гривень, тоді коли проста людина не може доплатити 1 грн.

У нас є депутати, які платять 1,5 млн грн "на каву", "на булочки", як вони кажуть в одну з європейських столиць. Наприклад Вадим Зиновійович Рабінович. Більш того, такі саме громадяни мають подвійне громадянство. 2 паспорти", - утверждает Cергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".

Умалчивает парламентарий, где ежемесячно находит более 400 тысяч гривен на аренду виллы в элитном районе под Киевом. Бывает там, к слову - максимум один день в неделю.

В декларации Рабиновича крупных сумм не значатся, большого бизнеса - нет, а сам он неоднократно заявлял, что сидит на мели. Секрет роскошного "за життя" уже проверяют антикоррупционные органы.

В парламенте уверенны, в ближайшее время Рабинович потеряет свой статус неприкосновенности и будет привлечен к уголовной ответственности.