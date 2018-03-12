С начала года бюджет Украины недополучил 50 миллионов долларов в результате беспошлинного ввоза удобрений. Об этом сегодня заявили в Союзе химиков Украины. Несмотря на санкции, российские производители продолжают поставлять карбомид и аммиачную селитру в Украину. Запретить ввоз удобрений из России от правительства требуют народные депутаты. Кабмин обещал заняться этим вопросом еще на позапрошлой неделе.

Уже почти год как Украина ввела торговые пошлины против импорта удобрений из страны-агрессора, однако, несмотря на это - мы продолжаем закупать их миллионами тонн. Чтобы обойти запреты, российские производители добавляют в карбомид и аммиачную селитру и другие химвещества в небольших количествах - и завозят их уже как новую, беспошлинную продукцию. А наши заводят - стоят.

"Украина только на вот этой махинации за первое полугодие недополучила порядка 48 миллионов долларов пошлинных сборов. Мы уничтожаем последние оставшиеся из 9 заводов по производству фосфорных удобрений. Это "Сумыхимпром" и "Днепрозержинский химзавод". Мы с замиранием сердца слушаем, введет Европа санкции или не введет, а сами торгуем во всю. Это аморально вести такие действия во время венных действий!", - заявил Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

Фактически это контрабанда. В прошлом году по такой же схеме Украина заплатила России за удобрения более 600 миллионов долларов. Сейчас они занимают половину нашего рынка. Один из главных поставщиков - "Еврохим", который также вовсю торгует с днр и лнр, а российскому Минобороны поставляет селитру для производства оружейного пороха. Почти две недели назад с требованием немедленно ужесточить пошлины и прекратить торговлю с агрессором к правительству обратились народные депутаты.

"Ми наполягали на ембарго на всю продукцію з Росії, оскільки це - країна-агресор, що же підриває наш внутрішній ринок. Вони граються з кодами ніби все нормально, ми вводимо мито - вони "хімічать" з цими кодами і завозять ту саму продукцію під іншою назвою - чи через Білорусь чи напряму через днр і лнр", - говорит Сергей Рудык, народный депутат.

Сегодня первый вице-премьер Степан Кубив предложил принять законопроект, который вовсе отменяет пошлины на импорт удобрений в Украину.

"Щодо законопроекту 6422 де група народних депутатів говорять про зміни до закону про митний тариф - основа законопроекту є введення нульової ставки митного регулювання ввезення в Україну з інших країн міндобрив, що дасть можливість регулювати питання захисту сільськогосподарського виробництва від коливання цін. Прийняття забезпечить насичення ринку міндобривами, сприятиме збільшенню родючості, стабільності", - утверждает Степан Кубив, первый вице-премьер-министр Украины.

Но вот народный депутат Олег Петренко уверен, принять нужно его законопроект - 6422-1 - который запрещает именно удобрений из страны-агрессора.

"Кабмін має механізм більш дієвого рішучого вирішення цієї проблеми. В моєму альтернативному законопроекті написано що з країною-агресором вводиться ембарго по цих позиціях міндобрив - забороняється ввіз на територію України. Спочатку треба вводити ембарго, а потім законодавчо врегульовувати. Часу стільки - скільки буде прийматись цей законопроект - сподіваюсь, мій альтернативний - хімічна промисловість України може просто не пережити", - утверждает Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.

Если проблему не решат, парламентарии обещают более радикальные шаги, а именно - физически блокировать рельсы на границе, чтобы эшелоны с удобрениями из страны-агрессора не заезжали в Украину.