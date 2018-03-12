Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск рассказал, что нужно сделать, чтобы сохранить хотя бы часть цивилизации после Третьей мировой войны, передает The Guardian.

Маск призвал мировое сообщество колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны.

"Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне…Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена", - сказал Маск.

Он также отметил, что его компания Space X работает над аппаратом BFR, который будет запущен в 2019 году и в дальнейшем сможет доставлять людей на Марс.

Ранее мы рассказывали, что математик вычислил предполагаемую дату Третьей мировой войны.