Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся падении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $64,95 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $61,34 за баррель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали об изменениях цен на бензин в Украине.