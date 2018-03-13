Погода в Украине: синоптики обещают проливные дожди [ Редактировать ]
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Во вторник, 13 марта, в Украине будет тепло, но почти на всей территории страны пройдут дожди, передает Укргидрометцентр.
На западе будет облачно, ожидается дождь. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +7, а днем - до +15 градусов.
Северную часть Украины также зальют дожди, температура воздуха ночью - до +6, а днем - до +8 градусов. Порывы ветра могут достигать скорости 20 м/с.
В центре также облачно, но с прояснениями. Днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью - до +5, днем - до +8.
На востоке Украины осадков не ожидается, но ударят сильные морозы - до -13 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +5.
На юге будет дождливо и ветренно, но днем температура воздуха прогреется до +14 градусов.
13 марта в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ночью небольшой, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.
Ранее мы сообщали, что в Киеве глыба льда разбила скульптуру.
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