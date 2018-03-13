У польському уряді - відправили у відставку одразу 17 заступників міністрів.

Так новий прем'єр Матеуш Моравецький запроваджує нову систему управління. Скорочення кількості чиновників він анонсував ще тиждень тому. Мета реформи - зменшити витрати та бюрократію. На думку опозиції, звільнення кардинально ситуацію не змінять. Адже більшість скорочених просто переведуть на нижчі посади.