У Нью-Йорку взялися виробляти взуття з викидів вуглецю, які є звичною складовою виробництва на електростанціях. Американські винахідники запевняють, що чимало корисного матеріалу марнується просто в повітря. Як приклад, заходилися застосовувати їх для підошв кросівок. Чи успішна така практика - далі в сюжеті.

У цих кросівках немає й сліду вуглецю, попри те що вони зроблені з його відходів. Насамперед ідеться про нестандартний полімерний матеріал, здатний зв'язувати викиди СО2 під час виробництва. Розробила новинку нью-йоркська компанія взуття спільно з місцевим енерго-підприємством.

"Взуття, виготовлене з матеріалу вторинної переробки CO2 - наочно демонструє, як можна в майбутньому, власне, виробляти взуття. Воно зроблене не з побічних нафто-матеріалів, як зазвичай робили дотепер, а з матеріалу, виробленого з відходів вуглецю в поєднанні з гумою", - розповідає Марсель Бота, виконавчий директор компанії-розробника.

Усе починається на звичайній електростанції. Тут встановлене обладнання, здатне концентрувати, а потім скраплювати вуглецеві викиди. Їх переробляють на відповідні хімікати, що перетворюються в гнучкий гумоподібний матеріал, а потім із нього й виготовляють взуття. Отриманий полімер на 75 відсотків складається зі сполук, у яких задіяний перероблений вуглець. В такий спосіб у компанії сподіваються поєднати новітні технології та захист довкілля.

"Взуття, і кросівки зокрема, - дуже важлива частина сучасної модної культури, це втілення стилю. Так, це справді те, що вирізняє людину. Це відмінний спосіб заявити про себе", - запепвняє Берк Ілхан, промисловий дизайнер.

"Якщо ми зможемо надихнути кілька галузей, щоб змінити спосіб виготовлення базових матеріалів, а не говорити, приміром - "ми перероблятимемо цей погано продуманий продукт у майбутньому" - то зможемо змінити сприйняття відходів вуглецю, як одного з чинників у ланцюжку матеріалів поставок", - стверджує Марсель Бота, виконавчий директор компанії-розробника.

Представлене взуття наразі - прототип, кажуть у компанії. Їхнє завдання - не так забезпечити прибуток, як запропонувати нові перспективи для екологічно чистих продуктів. І сподіваються, що інші компанії наслідуватимуть їхній принцип і дбатимуть про довкілля більше, ніж про прибуток.