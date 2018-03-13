У какого типа людей больше сексуальных партнеров: ответ психологов [ Редактировать ]
Канадские психологи из Гуелфского и Ниписсинг университетов провели совместное исследование, в результате которого определили, какой типаж людей более склонен к активной и разнообразной сексуальной жизни. Об этом сообщает Independent.
В результате выяснилось, что наиболее альтруистические респонденты имели в своей секс-истории более случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке.
Кроме того, они выглядели более привлекательными в глазах противоположного пола.
Можно предположить, что в альтруистических людей более насыщенная сексуальная жизнь в связи с тем, что они просто уделяют другим людям больше внимания. Проявление заботы, как правило, повышает уровень привлекательности человека. Кроме того, каждый хочет, чтобы его любили, а альтруисты способны сделать так, чтобы партнер почувствовал себя особенным.
Напомним, что найден простой способ улучшить сексуальную жизнь.
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