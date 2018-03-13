В Турции пассажирский автобус, который ехал по маршруту Стамбул-Токат врезался в припаркованный на обочине грузовик. Об этом сообщает в Twitter телеканал NTV.

После столкновения автобус полностью сгорел. В аварии погибли не менее 10 человек, еще 18 - получили травмы.

Число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии.

Напомним, что в Днепре пассажирский автобус врезался в грузовик.