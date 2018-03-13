Смертельное ДТП в Турции: автобус врезался в фуру и сгорел [ Редактировать ]
В Турции пассажирский автобус, который ехал по маршруту Стамбул-Токат врезался в припаркованный на обочине грузовик. Об этом сообщает в Twitter телеканал NTV.
После столкновения автобус полностью сгорел. В аварии погибли не менее 10 человек, еще 18 - получили травмы.
Число жертв может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии.
Напомним, что в Днепре пассажирский автобус врезался в грузовик.
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