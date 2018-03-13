В Раховском районе Закарпатской области 23-летний водитель автомобиля сорвался в реку.

"В полицию Раховского района 12 марта поступило сообщение от жительницы села Выдричка о том, что ее 23-летний брат совершил ДТП. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то оказалось, что парень не справился с управлением ВАЗ-2108, из-за чего не смог вписаться в мост через реку Тиса", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

В результате автомобиль слетел с многометровой высоты (по предварительным данным, там около 15 метров) и упал в реку. При ударе о воду машина перевернулась на крышу.

"Водитель выжил. Ему удалось выбраться из салона авто и добраться до берега, где его и нашли", - рассказали в Нацполиции.

От длительного пребывания в холодной воде парень получил переохлаждение и был госпитализирован в районную больницу.

Начато расследование, в рамках которого назначен ряд экспертиз (в том числе и на содержание алкоголя в крови), которые помогут установить причины ДТП.

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