В Закарпатье водитель на полном ходу сорвался в горную реку (фото) [ Редактировать ]
В Раховском районе Закарпатской области 23-летний водитель автомобиля сорвался в реку.
"В полицию Раховского района 12 марта поступило сообщение от жительницы села Выдричка о том, что ее 23-летний брат совершил ДТП. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то оказалось, что парень не справился с управлением ВАЗ-2108, из-за чего не смог вписаться в мост через реку Тиса", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.
В результате автомобиль слетел с многометровой высоты (по предварительным данным, там около 15 метров) и упал в реку. При ударе о воду машина перевернулась на крышу.
"Водитель выжил. Ему удалось выбраться из салона авто и добраться до берега, где его и нашли", - рассказали в Нацполиции.
От длительного пребывания в холодной воде парень получил переохлаждение и был госпитализирован в районную больницу.
Начато расследование, в рамках которого назначен ряд экспертиз (в том числе и на содержание алкоголя в крови), которые помогут установить причины ДТП.
Тем временем в Днепре пассажирский автобус врезался в грузовик.
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