Причина дефіциту природного газу не в погодних умовах і російському шантажі, а в тому що в кризовий для України період базовим елементом державної енергетичної політики залишаються приватні меркантильні інтереси, а не економічний прагматизм, спрямований на забезпечення потреб українського народу. Про це в статті "Енергетична безпека" написала політик, лідер "Соціальної справедливості" Алла Шлапак.

Черговий виток газової війни з північним сусідом активував дискусії про доцільність реверсних закупівель природного газу, використання власного та відмову від імпортного. Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик під час години запитань до уряду у Верховній раді бадьоро прозвітував про те, що взагалі Україна може видобувати щонайменше 80 млрд кубометрів газу на рік.

На думку Алли Шлапак, ситуація виглядає абсурдною, коли багата на ресурси держава не може зігріти своїх громадян навіть у не дуже сурову зиму. Дії і рішення Уряду від 2-3 березня, а саме доручення щодо призупинення роботи навчальних закладів і зниження температурного режиму до мінімально допустимих норм є невиваженими і непослідовними. "Соціальні заклади - лікарні, дитсадки, школи, ВУЗи тощо, рівно як і приватні домогосподарства повинні, на думку можновладців, суттєво зменшити витрати газу через дефіцит, який склався в енергобалансі держави. Якщо ВУЗи ще можуть відправити персонал на відпочинок за свій рахунок до потепління, то що і як "прикручувати" лікарням, багато я яких переповнені хворими?", - задає питання політик.

Алла Шлапак зауважила, що за підрахунками економістів, з того часу, як Україна почала брати газ по реверсу, за "європейський газ" було переплачено вже більше двох мільярдів доларів США. Переплачено грошей, яких у держави в стані війни і так немає. Крім того, наша держава видобуває близько 20 мільярдів кубів на рік. Де ці об’єми? Чому в кризовий для країни період цей газ продовжують використовувати як завгодно, тільки не в інтересах населення?

"Країна потребує якісного менеджменту на рівні держави, базовим елементом якого повинен бути економічний прагматизм, направлений на забезпечення національних, а не приватних меркантильних інтересів. Цей прагматизм в інтересах держави та її народу повинен стояти в пріоритеті перед політичною принциповістю, яка в даному випадку коштує Україні мільярдів доларів США", - резюмувала лідер "Соціальної справедливості" Алла Шлапак.