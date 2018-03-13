В Киеве огромная лужа бьет током прохожих [ Редактировать ]
В Киеве между домом на улице Воскресенская, 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2в огромная лужа бьется током. Об этом написал киевлянин Ярослав Дебелый в Facebook.
"Лужа бьется током. Строители проектировали дорогу с нарушением государственных строительных норм без ливнестоков. Также не знали, что контакты нужно герметично изолировать. Ревизионные колодцы фонарей сейчас полностью затоплены водой", - написал он.
Земля, где проложена дорога, находится в коммунальной собственности. Возле нее - затопленный коммунальный сквер. Глубина лужи местами достигает полуметра, отметил Ярослав.
Местные жители требуют от властей оборудовать дорогу ливнестоками.
Напомним, что в Венеции засохли легендарные каналы, гондолы застряли в лужах.
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