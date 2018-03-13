В Киеве участились случаи отравления в заведениях общественного питания. Например, в одном только ресторане суши отравились сразу пять человек. Позже в Госпотребслужбе сообщили, что нашли в образцах пищевых продуктов ресторана кишечную палочку и стафилококк.

Во многом, по словам народных депутатов Украины, это является следствием отмены исполняющей обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун санитарно-эпидемиологической службы. В частности, лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что Супрун устроила в Украине "медицинский геноцид".

"Мало кто знает, но у нас по оценкам специалистов более 70% лекарств, которые заходят в страну - поддельные. И реимбурсация провалена, и вакцин нет, которые раньше были само собой разумеющимися, и санстанцию убрали: теперь идут массовые отравления в кафе людей. И вот таких случаев по стране - масса", - подчеркнул Бойко.

Podrobnosti.ua выяснили у юриста Анастасии Зерновой, как можно защитить себя в случае отравления в ресторанах общественного питания, что обязательно стоит сделать и какие документы иметь при себе.

Какие законы регламентируют случаи отравления

В первую очередь, отметила юрист, - это Гражданский Кодекс Украины и Закон Украины "О защите прав потребителей". Законом Украины "Про обращения граждан" регламентируется порядок обращения граждан на предприятия, организации, государственные учреждения.

"Рекомендую каждому ознакомиться с постановлением Кабинетов Министров Украины № 833 от 15.06.2006 года "Об утверждении Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров". Данным документом устанавливается порядок и правила, общие условия осуществления торговой деятельности субъектами оптовой торговли, розничной торговли, заведениями общественного питания, устанавливаются основные требования к торговой сети, сети заведений ресторанного хозяйства и торгового обслуживания потребителей (покупателей), которые приобретают товары у предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физических лиц - предпринимателей и иностранных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины", - подчеркнула она.

Защита прав посетителей заведений общественного питания гарантируется не только нормативно-правовыми актами Украины, но реализуется и через осуществление контроля Госпродпотребслужбой Украины.

"Согласно законодательным актам, посетитель, который отравился в заведении, а значит пострадал от действий работников сферы обслуживания, имеет право обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в ее территориальные представительства", - рассказала Зернова.

Насколько защищен посетитель

"К сожалению, защита прав пострадавших в нашем государстве только в руках самих пострадавших. Правильные действия, наличие доказательств увеличивает шансы на получение компенсаций, и привлечение нарушителей закона к ответственности", - отметила юрист.

"Хочу напомнить, что именно обращения пострадавших от недавних отравлений в одной из сетей суши-ресторанов, в Госпродпотребслужбу приостановили работу данного учреждения и стали аргументированными фактами для обращения граждан в суды для возмещения ущерба", - подчеркнула Зернова.

"Структурные подразделения службы собрали доказательную базу: эпидерасследование по факту отравления зафиксировано и зарегистрировано в Минздраве. Из средств массовой информации было известно, что юристы Госпродпотребслужбы даже связывались с пострадавшими и предлагали свою поддержку в суде", - напомнила юрист.

Что делать при отравлении в заведении общественного питания

1. Всегда забирайте чек и счет из заведения. Если нет чека и счета - ищите свидетелей, старайтесь получить записи с видеокамер заведения, в котором отравились.

2. Обязательно обращайтесь к врачу или в скорую помощь, получайте документальное подтверждение акта отравления.

3. Обращайтесь письменно в заведение, фиксируйте факт отравления и обязательно делайте записи в книге отзывов и предложений.

4. Письменно обращайтесь в Госпродпотребслужбу Украины или в ее территориальные представительства

5. Храните все чеки, рецепты, затраты на обследование и лечение поле отравления.

6. Если последствия отравления тяжелые - обязательно обращайтесь с заявлением в полицию.

7. Если управленцы заведения вам не компенсировали затраты на лечение и моральный ущерб в добровольном порядке, то обращайтесь в суд.