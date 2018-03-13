Во время акции возле офиса энергетической компании ДТЭК народный депутат Сергей Лещенко назвал себя "главным квартирным оптимистом украинского парламента". По мнению нардепа, это дает ему достаточно оснований для того, чтобы требовать от владельца ДТЭК Рината Ахметова продать его лондонскую квартиру.

Пикет, организованный неродными депутатами Сергеем Лещенко, Викторией Войцицкой и экс-членом НКРЭКУ Андрее Герусом был посвящен экологическим проблемам работы Приднепровской ТЭС, входящей в энергетический холдинг ДТЭК, сообщают "Комментарии".

На предложение представителей ДТЭК дать возможность разъяснить ситуацию главному экологу компании, депутаты ответили отказом. И сосредоточились на требованиях об установлении низкой цены на украинской уголь и тарифов для промышленных потребителей электроэнергии.

Приднепровская ТЭС – тепловая электростанция в Самарском районе города Днепра. На данный момент электростанция активно модернизирует антрацитовые блоки, переводя их на украинский уголь марки Г. По состоянию на март 2018 года на украинский уголь переведены энергоблоки №7 и №8. До конца года на марку Г планируется перевод блоков №9 и №10 этой электростанции.

Дефицит антрацита в украинской энергетике возник в следствие блокады украинских шахт Донбасса. В результате этого Украина попала в полную зависимость от поставок дорогого российского антрацита – по данным Государственной фискальной службы в 2017 году валютные расходы на покупку угля в РФ составили $1,522 млрд.

В сентябре 2016 года Сергей Лещенко стал фигурантом скандала, связанного с приобретением квартиры площадью 192 квадратных метра в элитном доме в центре Киева. Стоимость такой квартиры оценивается в 7,5 млн грн. По версии самого Лещенко, половину денег он взял в долг у шеф-редактора "Украинской правды" Алены Притулы, часть составили личные сбережения, остальное – деньги его "любимого человека". Возмущение социальных сетей вызвал также тот факт, что покупка квартиры была оплачена Сергеем Лещенко со счета в "Сбербанке России".