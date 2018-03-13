В супермаркете Киева подстрелили женщину (фото) [ Редактировать ]
В одном из магазинов на Подоле в Киеве во время спора покупателей и охраны женщина получила огнестрельное ранение.
Около 11:30 между кассиром и покупателями произошел конфликт, вмешалась охрана и один из злоумышленников достал пистолет.
"Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении Нацполиции Киева.
Пострадавшую с ранением бедра госпитализировали. Стрелка задержали, а оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.
Ранее в Киеве мужчина открыл огонь по толпе.
по теме
Чиновница присвоила недвижимость "Киевпастранса"
Экс-комендант общежития "Киевпастранса" незаконно присвоила себе имущество предприятия на сумму в 700 тысяч гривен.
В Киеве на улице зарезали иностранца
В Киеве ранее судимый мужчина нанес ранения иностранному гражданину, от которых тот скончался. Злоумышленник задержан.
В Киеве ограбили квартиру на 2 миллиона
В Киеве обворовали квартиру и вынесли ценностей на сумму около двух миллионов гривен. К краже мужчины тщательно подготовились.
Солдата забили до смерти на киевском вокзале
В Киеве обнаружили мертвым военнослужащего с признаками избиения. Он был в отпуске и возвращался на ротацию.
В Киеве бандиты связали охранников и ограбили офис
В Подольском районе Киева на улице Яблочкова произошло ограбление офиса в трехэтажном здании.