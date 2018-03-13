В одном из магазинов на Подоле в Киеве во время спора покупателей и охраны женщина получила огнестрельное ранение.

Около 11:30 между кассиром и покупателями произошел конфликт, вмешалась охрана и один из злоумышленников достал пистолет.

"Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", - говорится в сообщении Нацполиции Киева.

Пострадавшую с ранением бедра госпитализировали. Стрелка задержали, а оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Ранее в Киеве мужчина открыл огонь по толпе.