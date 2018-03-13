В Черкассах рыбак провалился под лед [ Редактировать ]
13 марта около девяти часов утра, во время рыбалки на реке Днепр, в пределах Черкасс под лед провалился рыбак. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧП в Черкасской области.
Крики мужчины о помощи услышали водолазы Черкасской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, дежурившие на спасательном посту и внимательно наблюдали за акваторией Днепра.
Спасатели с помощью специального оборудования добрались до опасного участка, спасли и доставили на берег 51-летнего рыбака.
Напомним, в Днепре дети провалились под лед.
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