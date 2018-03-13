Лимон - уникальное растение. Его можно использовать не только в кулинарии, он также является прекрасным помощником любой хозяйки в быту. Ведь, зная несколько простых лайфаков, можно с легкостью навести порядок в доме.

1. Мытье микроволновки

Благодаря лимону можно с легкостью вымыть микроволновку. Для этого нужно залить в сосуд воду с мелко нарезанным лимоном и включить на несколько минут режим "Подогрев". Не стоит спешить открывать дверцу микроволновки, чтобы пар смог очистить недоступные обычным средствам загрязнения. После этого достаточно лишь протереть стенки техники салфетками или губкой.

2. Удаление пятен



Любое пятно можно вывести благодаря лимону. Для этого намочите загрязнение соком цитрусового, посыпьте солью и оставьте на 30 минут. Затем смесь смойте теплой водой и уксусом. Этот метод очистки можно использовать даже для деликатных тканей.

С помощью лимона можно удалить даже остатки ржавчины. Нужно повторить процедуру, как с обычными пятнами, несколько раз. При этом смесь соли и лимона стоит высушивать на солнце.

Кроме этого, лимон является прекрасным средством борьбы с пятнами пота. Для этого перед стиркой нужно потереть наряд цитрусовым и добавить немного уксуса. По словам экспертов, это лучший метод удаления пятна.

3. Борьба с сорняками на даче

Для того, чтобы избавиться сорняков на дачном участке, нужно окропить их лимонным соком. Только не брызгайте сами растения, цветы или овощи, ведь от лимонной кислоты они погибнут.

4. Освежитель воздуха

Освежитель воздуха: как сделать своими руками

Мало кто знает, что из лимона можно сделать абсолютно натуральный и простой освежитель воздуха. Для этого нужно сварить кусочки лимона, охладить раствор и залить его в опрыскиватель.

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