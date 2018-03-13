В Тернополе прохожие обнаружили бездыханное тело мужчины, который лежал посреди дороги без признаков жизни. Об этом люди немедленно сообщили медиков, а те - милицию.

Труп мужчины в возрасте около 50-55 лет нашли на улице Транспортная, в микрорайоне Новый свет. Тот лежал на проезжей части.

По прибытию на место происшествия врачи осмотрели мертвого. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

На данный момент установить личность погибшего не удалось, ведь человек не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Не исключено, что это бездомный - он был одет в грязную и старую одежду, к тому же, не по погоде.

Как сообщалось, в Запорожской области мужчина погиб в собственном доме.