В центре Тернополя мужчина умер посреди проезжей части [ Редактировать ]
В Тернополе прохожие обнаружили бездыханное тело мужчины, который лежал посреди дороги без признаков жизни. Об этом люди немедленно сообщили медиков, а те - милицию.
Труп мужчины в возрасте около 50-55 лет нашли на улице Транспортная, в микрорайоне Новый свет. Тот лежал на проезжей части.
По прибытию на место происшествия врачи осмотрели мертвого. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы.
На данный момент установить личность погибшего не удалось, ведь человек не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Не исключено, что это бездомный - он был одет в грязную и старую одежду, к тому же, не по погоде.
Как сообщалось, в Запорожской области мужчина погиб в собственном доме.
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