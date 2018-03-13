В Днепре сожгли иномарки прямо под окнами хозяев (фото)

В Днепре во дворе многоэтажки полностью сгорели два автомобиля - Volkswagen и Renault. Жильцы считают, что этот пожар случился не случайно, так как поскольку автомобиль Volkswagen подожгли.