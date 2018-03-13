В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль (фото) [ Редактировать ]
13 марта в Днепре спасатели тушили горящий автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Автомобиль загорелся во время движения. Площадь пожара составила 5 кв. м. Огнем уничтожены моторный отсек, салон и кузов легкового автомобиля.
Напомним, в Запорожье загорелся трамвай с пассажирами (фото)
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