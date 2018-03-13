Пользователей разгневало ограничение компании AMD, которое блокирует возможность установки и запуска Windows 7 на процессорах AMD Raven Ridge. Сообщает сайт Segmentnext.

Первым эту неприятную особенность заметил пользователь Reddit с ником roflmaono. Участники обсуждения сперва решили, что проблема связана с ACPI в BIOS – имеется в виду, несовместимость встроенного в процессор видеочипа, что могло вызвать конфликт.

Однако проблема не решилась даже после использования внешней видеокарты.

После общения со службой поддержки производителей материнских плат ASRock и Gigabyte, выяснилось, что виноватой оказалась AMD, которая не включила разрешения ACPI для Windows 7.

Поэтому те пользователи, которые желают инсталлировать Windows 7 на новые процессоры AMD вынуждены ждать официального выхода обновлений BIOS.

Raven Ridge — это кодовое имя группы процессоров фирмы AMD, имеющих встроенные графические ядра. В отличии от группы Summit Ridge, чипы из этой группы содержат не только вычислительные ядра Zen, но и графические ядра Vega, выполненные по норме 14 нм.

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