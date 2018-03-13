Windows 7 отказывается работать на новых процессорах AMD [ Редактировать ]
Пользователей разгневало ограничение компании AMD, которое блокирует возможность установки и запуска Windows 7 на процессорах AMD Raven Ridge. Сообщает сайт Segmentnext.
Первым эту неприятную особенность заметил пользователь Reddit с ником roflmaono. Участники обсуждения сперва решили, что проблема связана с ACPI в BIOS – имеется в виду, несовместимость встроенного в процессор видеочипа, что могло вызвать конфликт.
Однако проблема не решилась даже после использования внешней видеокарты.
После общения со службой поддержки производителей материнских плат ASRock и Gigabyte, выяснилось, что виноватой оказалась AMD, которая не включила разрешения ACPI для Windows 7.
Поэтому те пользователи, которые желают инсталлировать Windows 7 на новые процессоры AMD вынуждены ждать официального выхода обновлений BIOS.
Raven Ridge — это кодовое имя группы процессоров фирмы AMD, имеющих встроенные графические ядра. В отличии от группы Summit Ridge, чипы из этой группы содержат не только вычислительные ядра Zen, но и графические ядра Vega, выполненные по норме 14 нм.
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